Соболенко – Cвитолина: где смотреть и прогноз букмекеров на полуфинал Australian Open-2026

Элина Свитолина / © Associated Press

В четверг, 29 января, украинская теннисистка Элина Свитолина (№12 WTA) сыграет с первой ракеткой мира "нейтральной" белоруской Ариной Соболенко в полуфинале Australian Open-2026.

Ориентировочное время начала матча – не раньше 10:30 по киевскому времени.

В четвертьфинале австралийского мэйджора Свитолина разгромила третью ракетку мира американку Кори Гауфф (6:1, 6:2), в то время как Соболенко победила американку Иву Йович (6:3, 6:0).

Ранее Свитолина и Соболенко шесть раз встречались в очных противостояниях, украинка выиграла у белоруски только один поединок.

Элина впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. В этом году она обновила личный рекорд на этом турнире Grand Slam. Ранее она трижды останавливалась на стадии четвертьфинала (2018, 2019, 2025).

Для Свитолиной это будет четвертый в карьере полуфинал на мэйджорах. Ранее она дважды добиралась до полуфиналов на Wimbledon (2019, 2023) и один раз на US Open (2019), но еще никогда не выходила в финал турниров Grand Slam.

Где смотреть матч Соболенко – Cвитолина

Полуфинальный матч Australian Open-2026 между Свитолиной и Соболенко будет транслировать телеканал Eurosport.

Трансляция поединка также будет доступна для просмотра на медиасервисе MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч Соболенко – Cвитолина

По мнению букмекеров, фавориткой грядущего матча является Соболенко. На ее победу принимаются ставки с коэффициентом 1,25. На выигрыш Свитолиной можно поставить с коэффициентом 3,80.

В финале победительница матча Соболенко – Cвитолина сыграет с триумфаторкой другого полуфинала, в котором посоревнуются победительницы четвертьфинальных пар Елена Рыбакина (Казахстан) – Ига Швентек (Польша) и Джессика Пегула (США) – Аманда Анисимова (США).

Свитолина – единственная украинская теннисистка, продолжающая выступать в одиночном разряде нынешнего Открытого чемпионата Австралии. Всего в основной сетке турнира было шесть украинок, но Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Ангелина Калинина не сумели преодолеть стартовый круг.

Напомним, в январе 2026 года Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.