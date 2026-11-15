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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Соболенко оправдалась за матюки во время матча со Свитолиной на Итоговом турнире WTA

Белоруска заявила, что ее нецензурные высказывания были направлены не Элине, а болельщикам на трибунах, и попросила прощения у всех, кого оскорбила.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Арина Соболенко

Арина Соболенко / © Associated Press

"Бесфлажная" белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала скандал, который разгорелся после ее матча с украинкой Элиной Свитолиной на Итоговом турнире WTA.

После поединка заключительного тура группового этапа, который белоруска проиграла, Сетью разлетелось видео с телетрансляции, на котором она во время игры нецензурно ругается — якобы в адрес Свитолиной.

Теперь Арина попыталась оправдаться за свое позорное поведение и заявила, что ее эмоциональные высказывания были направлены не сопернице, а зрителям на трибунах, и попросила прощения у всех, кого оскорбила.

"Я хочу кое-что уточнить по поводу моего недавнего матча, который обсуждается в Сети. Мой комментарий был направлен не на Элину. Я была раздражена небольшой группой зрителей, которые агрессивно радовались моим ошибкам, и я эмоционально отреагировала в тот момент.

Однако я должна была справиться со своим раздражением иначе, и я прошу прощения у всех, кого оскорбила. Элина провела отличный матч, и я желаю ей всего самого лучшего в остальном турнире", — написала Соболенко у себя в Instagram-сторис.

Соболенко оправдалась за матюки во время матча со Свитолиной / instagram.com/arynasabalenka

Соболенко оправдалась за матюки во время матча со Свитолиной / instagram.com/arynasabalenka

Напомним, Соболенко во время решающего сета матча со Свитолиной эмоционально выругалась на русском языке. Камеры зафиксировали, как белорусская теннисистка выкрикивает то ли "Эта е***ая украинская ш***а, н***й!", то ли "Эти е****е с**и украинцы, н***й!". Поскольку с телетрансляции не было слышно, как именно материлась Арина, то пришлось читать по губам, чтобы расшифровать сказанное ею.

Отметим, что 28-летняя Соболенко избегает вопросов о войне в Украине, а режим Лукашенко продолжает использовать ее имя в своей пропаганде. Также она подписала провластное письмо в поддержку белорусского диктатора во время протестов в 2020 году.

Сейчас Соболенко является второй ракеткой мира, за свою карьеру она выиграла 24 титула WTA в одиночном разряде, в том числе четырежды побеждала на турнирах Grand Slam — дважды на Australian Open и на US Open.

Ранее сообщалось, что Свитолина разгромной победой вышла в финал Итогового турнира WTA.

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