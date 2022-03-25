Собрал деньги для ВСУ: тренер "Вереса" за "кругленькую" сумму продал медаль победителя Кубка УЕФА

Собрал деньги для ВСУ: тренер "Вереса" за "кругленькую" сумму продал медаль победителя Кубка УЕФА

Юрий Вирт будет счастлив, если его поступок спасет хотя бы одну жизнь.

Бывший вратарь донецкого "Шахтера", а ныне главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт продал свою золотую медаль за победу в составе "горняков" в Кубке УЕФА сезона-2008/09.

Торги продолжались три дня. Награда была продана на благотворительном аукционе за 220 тысяч гривен, сообщает пресс-служба "Вереса". Все собранные средства будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

"Я буду очень счастлив, если эти деньги помогут спасти хотя бы одну жизнь", - сказал Вирт.

Напомним, "Шахтер" стал обладателем последнего в истории Кубка УЕФА. В финале турнира подопечные Мирчи Луческу в экстра-тайме обыграла немецкий "Вердер" со счетом 2:1.

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