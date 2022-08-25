Собрали средства для Украины: звездные теннисисты приняли участие в благотворительном турнире от US Open

В среду, 24 августа, в преддверии последнего турнира "Большого шлема" 2022 года — US Open состоялся выставочный благотворительный турнир Tennis Plays for Peace, где собирались средства для поддержки Украины.

Как сообщает Women tennis blog, во время мероприятия удалось собрать 1,2 миллиона долларов.

В нем приняли участие Рафаэль Надаль, Коко Гауфф, Карлос Алькарас, Ига Свентек, Маттео Берреттини, победитель семи турниров "Большого шлема" Джон Макинрой и другие.

На кортах US Open прошли пять парных матчей в формате чемпионских тай-брейков:

Ига Свентек, Рафаэль Надаль – Кори Гауфф, Джон Макинрой;

Джессика Пегула, Бен Шелтон – Лейла Фернандес, Феликс Оже-Альясим;

Екатерина Завацкая, Маттео Берреттини – Мария Саккари, Стефанос Циципас;

Томми Пол, Тейлор Фриц – Карлос Алькарас, Фрэнсис Тиафо;

Дарья Снигирь, Себастьян Корда — Даяна Ястремская, Фрэнсис Тиафо.

Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала участие в благотворительном турнире.

"Я очень рада, что мы объединены и что мы, как публичные лица и спортсмены, делаем так много. Конечно, мероприятие, которое я организовала в Польше, было для меня отличным опытом. Это было первое событие, которое привлекло столько внимания в теннис в Польше.

Я очень рада, что мы собрали столько денег для детей в Украине, в основном потому, что их жизни изменились, а это рядом с моей страной, поэтому я была очень эмоциональна и очень счастлива, что я могу использовать свой вид спорта таким образом и что делаю это сегодня. Это отлично", – цитирует Свентек ATP.

US Open состоится с 29 августа по 11 сентября 2022 года;

На открытом чемпионате США сыграют в основной сетке и четыре украинки: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Дарья Снигирь, Екатерина Байндль и Екатерина Завацкая сыграют в квалификации последнего этого сезона турнира "Большого шлема".

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