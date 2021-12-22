"Сочувствую ему": Ребров оценил стартовый период Шевченко во главе "Дженоа"

Украинский наставник "Аль-Айна" считает, что среди подопечных Шевченко не хватает качественных игроков.

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров поделился впечатлениями от начала работы Андрея Шевченко в должности коуча "Дженоа".

"Андрей Николаевич сейчас работает в "Дженоа", потому что он отдал очень много итальянскому футболу, его очень уважают в этой стране. Плюс, что очень важно для тренера, он сделал хорошую карьеру как наставник национальной сборной. В него поверили и сейчас он работает там.

Плюс Андрей очень хорошо разговаривает на итальянском. Я посмотрел несколько матчей - сочувствую Андрею Николаевичу. Сейчас, конечно, очень трудный период для него. Пожелал ему удачи, но будет очень непросто. Главное, чтобы все видящие руководители дотянули до периода, когда можно усилить команду. Сейчас очень трудно что-то слепить, особенно когда он играет почти все матчи с лидерами.

Трудно наладить какую-то модель игры, потому что сейчас футболисты видят, что есть что-то новое, есть улучшение, но нет результата - это проблема. Хотя я уверен, что футболисты довольны работой с Андреем Николаевичем. Я не видел раньше "Дженоа", но, по-моему, качества футболистов не хватает", - рассказал Ребров в интервью "Бомбардиру".

Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, подписав контракт до лета 2024 года. В семи матчах Серии А под руководством украинца "грифоны" потерпели пять поражений и дважды сыграли вничью.

Единственную победу во главе генуэзского клуба Шевченко одержал в 1/16 финала Кубка Италии, минимально одолев "Салернитану" .

. Сейчас команда Шевченко с 11 пунктами в своем активе идет в зоне вылета на 18-й строчке Серии А. В 20-м туре итальянского чемпионата, который состоится уже после зимнего перерыва, "Дженоа" на выезде будет противостоять "Сассуоло".

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