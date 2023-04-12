"Сочувствую украинцам": знаменитый теннисист осудил допуск россиян и белорусов к Wimbledon-2023

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал решение организаторов Wimbledon допустить теннисистов из России и Беларуси к турниру в этом году.

Звездный британец осудил возвращение к соревнованиям игроков из стран-агрессоров, выразив поддержку украинским теннисистам.

"Заранее знал, что все так и будет. Думаю, очень важно продолжать говорить о том, что действительно происходит в Украине сейчас, не сосредотачиваясь на нескольких теннисистах и нескольких спортсменах, которые могут или не могут участвовать в больших спортивных соревнованиях.

Это сложное решение для Уимблдона. Очевидно, что остальной спорт пошел в совсем другом направлении. Это сделало решение очень трудным. Но не думаю, что это должно относиться именно к этому решению. Мне кажется, это немного отвлекает внимание от того, что происходит. Не хочется, чтобы это было. Хочется, чтобы настоящая проблема находилась в центре внимания всех этих обсуждений.

Конечно, сочувствую украинским теннисистам. Видел, Свитолина и Костюк говорили, насколько им было тяжело. Возможно, они могли бы получить больше поддержки. Надо понимать и их точку зрения, а не только игроков, которым не разрешили играть в прошлом году. В туре есть украинские игроки, семьи которых пострадали, они тоже переживают невероятно тяжелые времена. И это важно", – приводит слова Маррея Tennis Majors.

Отметим, что в этом году россиян и белорусов допустили к Wimbledon в нейтральном статусе при условии выполнения ими ряда правил. Теннисисты из РФ и Беларуси, а также их команды должны подписать "декларацию о нейтралитете". Также на турнир не допустят игроков, получающих финансирование от государств стран-агрессоров.

Основная сетка Wimbledon-2023 состоится с 3 по 16 июля.

Напомним, в прошлом году Wimbledon стал единственным крупным турниром, не допустившим к участию россиян и белорусов.

Из-за недопуска к турниру игроков из России и Беларуси международные теннисные организации – ATP, WTA и ITF – лишили Wimbledon-2022 рейтинговых очков.

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