Согласился на сокращение зарплаты в 84 раза: звезда "Арсенала" продолжит карьеру в Ла Лиге

Согласился на сокращение зарплаты в 84 раза: звезда "Арсенала" продолжит карьеру в Ла Лиге

"Барселона" успела оформить сделку к закрытию трансферного окна.

Каталонская "Барселона" в последний день трансферного окна успела оформить переход форварда "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Габонский форвард перейдет в состояние "блаугранаса" на правах свободного агента, поскольку "Арсенал" согласился расторгнуть контракт с Обамеянгом. Футболист не входил в планы главного тренера "канониров" Микеля Артеты.

Pierre-Emerick Aubameyang договоры должны быть определены и тогда на арсенальной стороне к современному договору. #FCB



Official in the morning. pic.twitter.com/vrk9zcoXS3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 1 января 2022

Как сообщает Mundo Deportivo, габонец в новой команде будет получать всего 5 тысяч евро в неделю. Это почти в 84 раза меньше, чем он зарабатывал в АПЛ – около 420 тысяч евро.

При этом утверждается, что такой оклад Обамеянга будет до 30 июня 2022 года, а уже со следующего сезона его зарплата будет выше.

Соглашение с "Барселоной" будет рассчитано до лета 2023 года.

На Кубке Африки форвард не сыграл за сборную Габона ни одного матча. В начале января он переболел коронавирусом, после чего у него возникли проблемы с сердцем. По этой причине Обамеянг досрочно покинул лагерь национальной команды.

В нынешнем сезоне Обамеянг отыграл 15 матчей за лондонский клуб, забил семь голов и совершил два ассиста.

В составе сборной Габона на его счету 72 поединка и 30 забитых мячей.

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