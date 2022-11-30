Согласился на заоблачную зарплату: Роналду выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Португалец может переехать в Саудовскую Аравию.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду намерен продолжить карьеру в саудовском клубе "Аль-Наср".

Об этом пишет Marca.

Источник отмечает, что 37-летний нападающий уже договорился с клубом.

"Аль-Наср" предлагает Роналду контракт на 2,5 года. В год Криштиану будет получать 200 млн евро.

В Саудовской Аравии уверены, что переход Роналду в "Аль-Наср" будет способствовать популяризации футбола в стране и за ее пределами.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду во вторник, 22 ноября. Это произошло после резонансного интервью, в котором португалец "разнес" клуб и главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Гага.

Карьеру в новом клубе по дисквалификации на два матча из-за скандального поведения во время апрельского поединка АПЛ против "Эвертона".

Сейчас Роналду вместе со своей сборной выступает на чемпионате мира-2022 в Катаре. Португалия досрочно пробилась в плейоф турнира.

"Аль-Наср" занимает второе место в Про-лиге Саудовской Аравии.

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