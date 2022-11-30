Согласился на заоблачную зарплату: Роналду выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Португалец может переехать в Саудовскую Аравию.
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду намерен продолжить карьеру в саудовском клубе "Аль-Наср".
Об этом пишет Marca.
Источник отмечает, что 37-летний нападающий уже договорился с клубом.
"Аль-Наср" предлагает Роналду контракт на 2,5 года. В год Криштиану будет получать 200 млн евро.
В Саудовской Аравии уверены, что переход Роналду в "Аль-Наср" будет способствовать популяризации футбола в стране и за ее пределами.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду во вторник, 22 ноября. Это произошло после резонансного интервью, в котором португалец "разнес" клуб и главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Гага.
Карьеру в новом клубе по дисквалификации на два матча из-за скандального поведения во время апрельского поединка АПЛ против "Эвертона".
- Сейчас Роналду вместе со своей сборной выступает на чемпионате мира-2022 в Катаре. Португалия досрочно пробилась в плейоф турнира.
- "Аль-Наср" занимает второе место в Про-лиге Саудовской Аравии.
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