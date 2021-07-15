Согласовал условия контракта: один из лучших украинских футболистов готовится сменить клуб в Европе

Роман Яремчук близок к переходу в "Бенфику".
Форвард бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук, который накануне попал в скандал из-за совместного фото с российским рэпером Бастой, может сменить клубную прописку перед началом сезона-2021/22.
В подписании 25-летнего голеадора заинтересована "Бенфика". По информации бельгийского издания Voetbal24, украинец уже согласовал с португальским клубом финансовые условия контракта.
Впрочем, переговоры между клубами продолжаются. Сообщалось, что "Гент" хочет выручить за трансфер Яремчука минимум 20 миллионов евро, но "Бенфика" пытается договориться о меньшей сумме.
- В прошлом сезоне Яремчук стал лучшим бомбардиром "Гента". На его счету 43 матча за "буйволов" во всех турнирах, 23 забитых мяча.
- Летом Яремчук в составе сборной Украины выступал на Евро-2020. В пяти поединках турнира он отметился двумя голами и одной результативной передачей.
Ранее ТСН Проспорт писал, что Яремчук и его партнер по сборной Александр Зинченко посетили концерт Потапа и Насти Каменских на отдыхе в Турции.