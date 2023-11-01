Сохранил ворота "сухими": Трубин помог "Бенфике" выиграть матч Кубка португальской лиги (видео)

Анатолий сумел не пропустить в победном для своей команды поединке с "Ароукой".

"Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина на выезде обыграла "Ароуку" в матче групповой стадии Кубка португальской лиги – 0:2 .

Победу лиссабонцам принесли голы Анхеля Ди Марии и Артура Кабрала, которые отличились на 26-й и 74-й минутах соответственно

Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и провел полный поединок, сумев сохранить свои ворота "сухими".

Обзор матча

Отметим, что для Анатолия этот матч стал девятым в составе "Бенфики" во всех турнирах. Украинский голкипер пропустил семь мячей и дважды отыграл "на ноль".

В Кубке португальской лиги "Бенфика" лидирует в группе B с 3 очками. В заключительном матче групповой стадии "орлы" 21 декабря сыграют с ABC. Победитель группы выйдет в плей-офф турнира.

В чемпионате Португалии клуб Трубина с 22 очками занимает вторую позицию в турнирной таблице, отставая на три балла от "Спортинга".

Следующий матч "орлы" проведут 4 ноября против "Шавиша" в чемпионате Португалии. После этого лиссабонский клуб 8 ноября сыграет с "Реалом Сосьедад" в групповом раунде Лиги чемпионов.

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