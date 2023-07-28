"Сохранила честь": Владимир Кличко мощно отреагировал на скандал с дисквалификацией Харлан

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал дисквалификацию саблистки Ольги Харлан с чемпионата мира-2023 из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе заявил, что Ольга сохранила свою честь, не пожав окровавленную руку фальшивой "нейтральной" спортсменки.

Добавим, что на одном из фото в соцсетях российская фехтовальщица позирует со своим братом – военнослужащим армии РФ. На снимке Смирнова показывает пальцами букву V – один из символов вторжения российских окупантов в Украину.

"Ольга Харлан отказалась пожать руку сопернице, которую только что победила. Спортивное руководство решило лишить ее победы. Ольга сохранила честь. Она отказалась пожать окровавленную руку фальшивой "нейтральной" спортсменки, которая гордо позирует здесь со своим братом", – написал Кличко-младший в Twitter.

Olga Kharlan refused к shake hands with opponent she just beat. Sporting authorities decided to withdraw ее битва. Olga kept ее honor. Это помешало shake the blooded hand of fake „neutral“ sportswoman, который проворно держит ее с ее brother. @FIE_fencing pic.twitter.com/eoVIA4kGC3 — Klitschko (@Klitschko) Июль 27, 2023

Ранее сообщалось, что Харлан грозит длительное отстранение из-за провокации россиянки на чемпионате мира по фехтованию.

Федерация фехтования Украины обжалует дисквалификацию Харлана с ЧМ по фехтованию. Там надеются, что это даст Ольге право выступить в командном турнире по фехтованию на текущем чемпионате мира, который проходит в Милане.

Напомним, Ольга уже эмоционально прокомментировала скандал с дисквалификацией.

Скандал с дисквалификацией Харлан на Чемпионате по фехтованию

Читайте также:

Скандал с дисквалификацией Харлан: все подробности "проявления неуважения" к россиянке

"Провокация": министр спорта прокомментировал дисквалификацию Харлан за отказ пожать руку россияне

"Российские деньги кровью не пахнут?": в Сети отреагировали на отстранение Харлан с ЧМ по фехтованию