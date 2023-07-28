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"Сохранила честь": Владимир Кличко мощно отреагировал на скандал с дисквалификацией Харлан

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Сохранила честь": Владимир Кличко мощно отреагировал на скандал с дисквалификацией Харлан

Владимир Кличко / Фото: Associated Press

Бывший чемпион мира по боксу выразил поддержку нашей фехтовальщице.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал дисквалификацию саблистки Ольги Харлан с чемпионата мира-2023 из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе заявил, что Ольга сохранила свою честь, не пожав окровавленную руку фальшивой "нейтральной" спортсменки.

Добавим, что на одном из фото в соцсетях российская фехтовальщица позирует со своим братом – военнослужащим армии РФ. На снимке Смирнова показывает пальцами букву V – один из символов вторжения российских окупантов в Украину.

"Ольга Харлан отказалась пожать руку сопернице, которую только что победила. Спортивное руководство решило лишить ее победы. Ольга сохранила честь. Она отказалась пожать окровавленную руку фальшивой "нейтральной" спортсменки, которая гордо позирует здесь со своим братом", – написал Кличко-младший в Twitter.

Ранее сообщалось, что Харлан грозит длительное отстранение из-за провокации россиянки на чемпионате мира по фехтованию.

Федерация фехтования Украины обжалует дисквалификацию Харлана с ЧМ по фехтованию. Там надеются, что это даст Ольге право выступить в командном турнире по фехтованию на текущем чемпионате мира, который проходит в Милане.

Напомним, Ольга уже эмоционально прокомментировала скандал с дисквалификацией.

Скандал с дисквалификацией Харлан на Чемпионате по фехтованию

Скандал с дисквалификацией Харлан на Чемпионате по фехтованию

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Дата публикации
Просмотры
670
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