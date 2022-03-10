"Сохраняем ценности этого вида спорта": российских и белорусских каратистов отстранили от международных соревнований

WKF приняла важное решение.

Всемирная федерация каратэ (WKF) решила отстранить всех спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.

"Семья каратэ объединяется в знак солидарности со всеми, кого коснулись эти ужасные события. Хотя мы не желаем наказывать спортсменов или официальных лиц, пострадавших от этой войны, наше намерение состоит в том, чтобы защитить все сообщество каратэ, поскольку мы сохраняем в сердце ценности каратэ, такие как уважение, честность и честь", — цитирует президента WKF Антонио Эспиноса официальный сайт организации.

Ранее Россию лишили права проведения ЧЕ-2023 по каратэ, который должен был состояться в Москве.