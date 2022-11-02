Сохраняли интригу до конца: "Тоттенхэм" и "Айнтрахт" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Определились участники плей-офф в наиболее интригующем квартете группового этапа Лиги чемпонов.

"Тоттенхэм" на выезде одолел "Марсель" в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 1:2 .

В конце первого тайма Шансель Мбэмба вывел вперед французскую команду. Гости отыгрались в начале второй половины встречи – отличился Клеман Лэнгле, а компенсированное время Пьер-Эмиль Гейберг принес гостям победу.

В другом матче группы D "Айнтрахт" на выезде победил "Спортинг" со счетом 1:2 .

На гол Артура в конце первого тайма гости ответили реализованным пенальти Даичи Камады, а также голом Рандаля Коло Муани во втором тайме.

"Тоттенхэм" занял первое место в группе D, опередив на одно очко "Айнтрахт". Обе команды пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Спортинг" завершил групповой этап на третьем месте и вылетел в 1/16 Лиги Европы. Для "Марселя" еврокубковый путь в этом сезоне завершен.

Читайте также:

Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

"Бавария" без всякого поражения завершила группу Лиги чемпионов, яркая победа не спасла "Барселону" от вылета в ЛЕ

Лига чемпионов: кто уже вышел в плей-офф