"Сохраняю страсть": Роналду рассказал, сколько планирует еще феерить в большом футболе

37-летний Роналду готов играть еще четыре или пять лет.

В понедельник, 17 января , в Цюрихе форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил специальную награду The Best от ФИФА.

36-летний игрок прокомментировал свой приз за мировой рекорд из голов в составе национальной команды.

"Я горд быть лучшим бомбардиром всех времен на уровне сборных. У меня все еще сохраняется страсть к игре и забиванию голов. Я играю в футбол с пяти лет. Когда выхожу на поле, даже на тренировке, моя мотивация есть.

Мне уже скоро исполнится 37 лет, но я чувствую себя хорошо. Продолжаю усердно работать, ведь люблю футбол и сохраняю к нему страсть. Хочется продолжать и дальше. Планирую играть еще четыре или пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, оно отплатит вам, когда это потребуется», — приводит слова Роналду Daily Mail.

В этом сезоне Роналду провел один матч за "Ювентус" и 21 – в составе "Манчестер Юнайтед", в которых отличился 14 голами и 3 ассистами.

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