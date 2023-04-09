Сокрушительная победа: "Колос" продлил длительную безвыигрышную серию "Металлиста 1925" (видео)

Клуб из Ковалевки в родных стенах уверенно обыграл харьковчан.

"Колос" разгромил "Металлист 1925" в заключительном матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Ковалевке закончился со счетом 3:0 .

До перерыва хозяева обеспечили себе комфортный гандикап благодаря дублю Павла Ориховского, который отличился на 3-й и 35-й минутах.

Во втором тайме ковалевцы довели дело до разгрома. Окончательный счет в поединке на 64-й минуте установил Денис Безбородько.

Таким образом, безвыигрышная серия "Металлиста 1925" в УПЛ достигла семи поединков. В последний раз харьковчане побеждали еще 20 ноября прошлого года в матче с "Кривбассом".

"Колос" (27 очков) остался на седьмом месте в УПЛ. "Металлист 1925" (21 балл) занимает десятую позицию.

В следующем туре команда из Ковалевки 14 апреля сыграет против "Ингульца". Харьковчане на следующий день встретятся с "Александрией".

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