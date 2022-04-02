Солистка украинской группы Go_A выступит перед центральным матчем тура Серии А

Екатерина Павленко исполнит песню Джона Леннона "Imagine".

Украинская певица Екатерина Павленко выступит перед матчем 31-го тура Серии А "Ювентус" - "Интер".

Солистка группы Go_A вместе с итальянской певицей Гаей исполнят песню Джона Леннона "Imagine", сообщает официальный сайт элитного итальянского дивизиона.

"Благодарю клубы за то, что они делают для украинских людей и как пропагандируют мир. Я выбрал песню "Imagine" за универсальный текст, это гимн надежды, которой сегодня учат в школах, чтобы приблизить детей к ценностям мира, братства и толерантности.

Мы надеемся, что этот призыв мира дойдет до каждого в мире, напоминая о фундаментальных принципах спорта. Хочу поблагодарить Гаю и Екатерину за принятие приглашения и энтузиазм. Екатерина прибудет прямо из Украины, и надеюсь, что она сможет остаться в Италии на время", - сказал президент Серии А Лоренцо Казини.

Отмечается, что с 31-го тура Серии А капитаны команд будут носить капитанские повязки с надписью "мир", также графики с этим словом будут демонстрироваться во время трансляций матчей на телевидении.

Матч "Ювентус" - "Интер" состоится в воскресенье, 3 апреля. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

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