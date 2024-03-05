Солт-Лейк-Сити-2024: расписание гонок восьмого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Это будет предпоследний этап текущего сезона Кубка мира по биатлону.

8 – 10 марта в американском Солт-Лейк-Сити состоится восьмой этап Кубка мира по биатлону-2023/24.

В программу соревнований предпоследнего этапа сезона вошли классические эстафеты, спринты и гонки преследования.

Отметим, что заключительный, девятый этап текущего розыгрыша Кубка мира по биатлону будет принимать 14 – 17 марта канадский Кенмор.

Расписание гонок восьмого этапа Кубка мира по биатлону

8 марта

21:25 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

00:00 – Спринт, 7,5 км, женщины

9 марта

21:25 – Эстафета, 4х6 км, женщины

00:00 – Спринт, 10 км, мужчины

10 марта

18:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины

19:50 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Общий зачет Кубка мира по биатлону

По итогам семи этапов Кубка мира по биатлону-2023/24 лидером мужского общего зачета является норвежец Йоханнес Бьо (878 очков) – действующий обладатель Большого хрустального глобуса. На 59 баллов от него отстает его брат Тарьей Бьо.

В женской классификации первое место занимает норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд (859 очков). Она опережает ближайшую преследовательницу итальянку Лизу Виттоцци на 93 пункта.

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