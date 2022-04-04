Соперничество не ко времени: один из лидеров "Шахтера" присоединился к тренировкам "Динамо" в Румынии

Соперничество не ко времени: один из лидеров "Шахтера" присоединился к тренировкам "Динамо" в Румынии

Тарас Степаненко поддерживает форму вместе со столичным клубом.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко прибыл в расположение киевского "Динамо" в Румынии. 32-летний игрок сборной Украины будет тренироваться с первой командой "бело-синих".

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Сейчас "бело-синие" готовятся к серии товарищеских матчей с европейскими клубами, которые будут проходить под лозунгами "Матч за Мир! Остановим Войну!" Целью проведения этих поединков является информирование международного сообщества о войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от вторжения российских оккупантов.

Отмечается, что Степаненко не будет участвовать в этих матчах, а только будет поддерживать форму в тренировочном процессе вместе с игроками "Динамо".

"Наш клуб не делит футболистов на своих и чужих, особенно сейчас, в трудные времена страшной войны в нашей стране. Интересы национальной сборной всегда имели большое значение для нашего клуба, поэтому "Динамо" с удовольствием приняло Тараса в свое расположение и будет помогать ему поддерживать форму", - говорится в заявлении столичного клуба.

ФК Динамо Киев

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли тренировочную базу "Шахтера" под Киевом.

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