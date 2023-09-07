"Соперничество уже завершилось": Роналду сделал заявление о своем противостоянии с Месси

Форвард саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мыслями о своей давней конкуренции с аргентинским нападающим Лионелем Месси, который ныне выступает за "Интер" Майами.

По словам 38-летнего португальца, его противостояние с Месси изменило историю футбола, однако сейчас оно уже завершено.

Криштиану подчеркнул, что за 15 лет соперничества они не стали с Лионелем друзьями, но испытывают взаимное уважение.

"Кому нравится Месси, тот ненавидит Роналду, а кому нравится Роналду, тот ненавидит Месси? Ненависть? Я не вижу таких вещей, соперничество уже завершилось. Было хорошо, зрителям понравилось.

Если вам нравится Криштиану Роналду, вы не должны ненавидеть Месси. Они оба очень хороши, они изменили историю футбола. Нас уважают во всем мире, это самое главное. Месси идет своей дорогой, я – своей. С того, что я видел, у него все хорошо. Мы должны продолжать оставлять свой след в футболе, а в соперничестве я не вижу смысла. Я уже говорил, мы делили сцену 15 лет и в итоге стали, не могу сказать друзьями, но уважающими друг друга коллегами", – цитирует Роналду SapoDeSporto.

Добавим, что накануне журнал France Football объявил номинантов на "Золотой мяч-2023". Роналду впервые за 20 лет не попал в список претендентов, а вот Месси является главным фаворитом в борьбе за престижную награду.

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