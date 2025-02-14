Соперник Беринчика извинился перед украинцем за обвинения в расизме: кто на самом деле потроллил американца

Американский боксер легкого веса Кейшон Дэвис попросил прощения у обладателя титула WBO украинца Дениса Беринчика, которого ранее обвинил в расизме.

Американец записал видео в Instagram, рассказав, что стал жертвой троллинга от чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе – своего соотечественника Теофимо Лопеса.

Поэтому Кейшон извинился перед Беринчиком, ведь не украинец, а именно Лопес прислал ему коробку с бананами и арбузом.

"Бананы. Зеленющие. Бананы. Даже не желтые. Брат, я смотрел "Дору-путешественницу". У Доры бананы были желтые. Почему мои бананы не желтые? Он хочет меня испугать. Какого черта?

А потом я услышал, что это сделал Тео. Тео, ты делаешь все, чтобы быть значимым. Это из-за его налогов. Проблемы с налогами? Это налоги его убивают. Так он пытался денег искать?

Он хотел биться с чемпионом мира. Чемпион мира по версии IBF. Я не буду называть его имя (Ричардсон Хитчинс – прим.). Он должен был понять, что это недостаточно большой бой. И он, вероятно, проигрывает этот хлам. Так что сейчас он пробует прийти сюда.

Знаешь что? Я не буду с тобой биться. Я не буду тебе помогать. Давай, называй меня испуганным и все такое. Мне все равно. Я не буду помогать тебе. Ты пришел в эту игру богатым, а уйдешь банкротом. Ты расист, брат. Я не хочу биться с тобой, Тео. Бейся с кем-нибудь другим. Снова бейся с Клаггеттом.

И к команде Беринчика – прошу прощения. Мы с командой собирались сказать это сегодня, пока он не толкнул меня. Но сейчас я успокоился. Я спокоен, я не зацикливаюсь на этом дерьме по-настоящему. Простите, что наговорил на вас перед всем миром.

Теперь я понимаю, почему вы делали то, что делали, потому что не хотели выглядеть расистами. Я это понимаю, и я, и вы знаете, люди разговаривали со мной и объяснили мне. Они украинцы, они уважают людей. Так же как и "Бизнесмен" (прозвище Кейшона – прим.). Они бы никогда не зашли слишком далеко.

Когда Лопес выложил это маленькое видео, это был разумный ход, это было разумное продвижение. Знаете, он очень хорошо себя пропиарил. Я надеюсь, что он получит свой бой, но он не будет биться со мной. Я не хочу биться с ним", – сказал Дэвис.

Поединок между Беринчиком и Дэвисом состоится в ночь на 15 февраля в Нью-Йорке (США) на легендарной арене "Madison Square Garden". Ориентировочное время начала боя – не раньше 5:30 утра по киевскому времени.

Для Дениса это будет первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

Накануне Беринчик и Дэвис показали вес и провели финальную битву взглядов, которая закончилась небольшой стычкой с толкотней.

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В послужном списке 36-летнего Беринчика 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В активе 25-летнего Кейшона 12 побед (8 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио и владеет поясом WBO Intercontinental в легком весе.

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