Соперник Беринчика обвинил его в расизме перед титульным боем – что ответил украинец

Американский боксер легкого веса Кейшон Дэвис обвинил обладателя титула WBO украинца Дениса Беринчика в расизме накануне их чемпионского боя.

Американец в соцсети X опубликовал фото картонной коробки с фруктами, которую ему якобы отправил украинский чемпион. В ней были бананы и арбуз, а также записка на английском языке.

"Я хочу обратить внимание на то, что этот человек приехал в Америку, чтобы дать мне бананы и арбуз с запиской. Это непрофессионально, и я считаю, что это расизм. Теперь этот бой стал для меня еще более личным.

Вы все слышали, что я сказал – этот мужчина принес коробку бананов и арбуз. Он привез коробку бананов и арбуз в Америку, чтобы доставить их в мой номер, принести в мой номер, и я воспринял это как расизм. Так что у меня есть для него ответ", – сказал Дэвис.

Фото: x.com/KeyshawnDavis8

В то же время сам Беринчик ответил, что не делал этого, ведь не умеет писать на английском, и все обвинения в его адрес беспочвенны.

"Я ничего не посылал и тем более не писал, потому что не умею писать на английском. Нацелен ли я на нокаут в бою с Дэвисом? Увидим", – сказал Беринчик в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Поединок между Беринчиком и Дэвисом состоится в ночь на 15 февраля в Нью-Йорке (США) на легендарной арене "Madison Square Garden".

Для Дениса это будет первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

В послужном списке 36-летнего Беринчика 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В активе 25-летнего Кейшона 12 побед (8 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио и владеет поясом WBO Intercontinental в легком весе.

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