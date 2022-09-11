Соперник "Динамо" набросал пять голов в чемпионате Франции перед встречей с обидчиками "бело-синих" в ЛЕ

В воскресенье, 11 сентября, "Ренн" в рамках 7-го тура французской Лиги 1 принимал на своем поле "Осер".

"Ренн" уверенно победил "Осер" в домашнем матче чемпионата Франции – 5:0 .

Хозяева поля открыли счет уже на 5-й минуте – отличился Камал Сулемана. Больше в первом тайме "Ренн" не забивал.

Разгром гостей соперник "Динамо" в Лиге Европы начал в середине второго тайма — Амин Гуири удвоил преимущество "Ренна", затем Мартен Терье забил третий мяч, Флавьен Тэ — четвертый, а Маттис Аблин поставил точку в поединке.

"Ренн" имеет в активе 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Осер" идет на 14-й строчке с 7 баллами.

В следующем туре "Ренн" на выезде встретится с "Олимпиком", а "Осер" будет принимать "Лорьян".

В четверг, 14 сентября, "красно-черные" встретятся во втором туре группового раунда Лиги Европы с обидчиком "Динамо" — турецким "Фенербахче". Вместо этого киевский клуб будет противостоять АЭКу.

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