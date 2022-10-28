Соперник не решился снять очки: Ломаченко провел первую битву взглядов с Ортисом (видео)

Бывший чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко провел первую дуэль взглядов с американцем Джемейном Ортисом.

Это произошло во время пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку боксеров.

Американец не решился снять темные очки – его глаз Ломаченко так и не увидел.

После дуэли взглядов спортсмены прокомментировали предстоящий поединок.

"Я просто хочу принести немного спортивного внимания для нашей страны. Надеюсь, что люди в Украине немного переключатся и получат хорошие эмоции".

Моя форма перед сражением? Спаринги и поединки – это разные вещи, потому что мы не выкладываемся на них на все 100%. В субботу будет очень интересный поединок. Сосредоточен на предстоящем поединке и на своем боксе. Нельзя перестать думать о своей стране, потому что она всегда будет в твоей голове, но сейчас я должен быть сосредоточен на поединке. Конечно, после боя я вернусь в Украину", – сказал Ломаченко.

В свою очередь Ортис заявил, что для него крайне важен этот поединок.

"Этот бой многое для меня означает. Ожидал на этот поединок почти всю жизнь, и вот это время настало. И провести бой на "Эдисон-Сквер-Гарден" – это то, о чем я мог только просить, и Бог предоставил мне такую возможность.

Что дал мне последний бой? Я узнал многое о себе. Я вернулся к самому началу, говорил с тренерами. Могу лишь сказать, что в субботу все увидят лучшего Джемейна Ортиса.

Чего ожидаю от Ломаченко? Достойного сопротивления. Любой, с кем я сражался в Англии или в других странах, знают, что это будет техническое сражение», – подчеркнул американец.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В последнем бою в ночь на 12 декабря 2021 года Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Что касается Ортиса, то на его счету 16 побед (8 – нокаутом) и одна ничья. В своем последнем поединке американец в мае 2022 одолел соотечественника Джамеля Херринга.

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