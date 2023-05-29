Соперник не забил пенальти: "Динамо" одержало разгромную победу в предпоследнем туре УПЛ

"Бело-синие" обыграли "Верес", который борется за сохранение прописки в элите.

"Динамо" разгромило "Верес" в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на стадионе "Авангард" в Ровно завершилась победой киевлян со счетом 3:0 .

Первый гол столичная команда забила в начале второго тайма. Венесуэльский нападающий Эрик Рамирес на 49-й минуте получил мяч в штрафной соперника, на замахе убрал защитника и вратаря, после чего несильным ударом отправил круглого в ворота.

В конце игры "Верес" имел отличный шанс отыграться – Александр Сирота сбил Дениса Балана в собственной штрафной. Однако Георгий Бущан потянул удар Михаила Шестакова с пенальти на 88-й минуте.

После этого киевляне забили в ворота соперника еще два гола. На 89-й минуте отличился Денис Гармаш, а в компенсированное время окончательный счет игры установил Назар Волошин.

"Динамо" (59 очков) осталось на четвертом месте в УПЛ. Киевляне уже потеряли шансы побороться за медали. В следующем сезоне "бело-синие" сыграют в квалификации Лиги конференций.

"Верес" (28 баллов) идет на 14-й позиции в зоне переходных матчей за право сохранения прописки в элитном дивизионе.

В заключительном туре "Динамо" 4 июня сыграет с "Металлистом 1925", а команда Юрия Вирта в тот же день будет принимать "Ингулец".

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