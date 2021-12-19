"Соперник очень достойный, было нелегко": Беринчик в ринге прокомментировал свою победу над россиянином

"Соперник очень достойный, было нелегко": Беринчик в ринге прокомментировал свою победу над россиянином

Денис в шестой раз защитил пояс WBO International.

Украинский боксер Денис Беринчик прокомментировал свою победу над россиянином Исой Чаниевым в поединке за титул WBO International в легком весе, который накануне состоялся в ТРЦ "Терминал" в Броварах.

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"Спасибо генеральному директору Александру Красюку, компании K2 Promotions братьев Кличко. Спасибо, что ходите на бокс. Я вас всех благодарю. Думаю, что порадовал вас своим зрелищным боксом.

Соперник очень достойный - мне было нелегко. Прошел очень серьезную подготовку. Лучше бокса, только бокс", - сказал Беринчик в ринге после боя.

Беринчик победил Чаниева единогласным решением судей: 116-112, 118-110, 118-111. Денис успешно защитил пояс WBO International уже шестой раз в карьере.

Для Дениса победа стала 16-й (9 - нокаутом) в 16 поединках на профессиональном ринге.

Чаниев проиграл в четвертый раз в карьере. В его активе 15 побед (7 - нокаутом) в 19 боях.

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