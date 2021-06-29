Соперник сборной Украины на Евро-2020 остался без тренера: не выполнил задачу на турнир

Имя нового наставника команды пока не объявили.
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур после неудачного выступления на Евро-2020 покинул занимаемый пост.
"Франк де Бур объявил, что не намерен продолжать работу, что также предусмотрено контрактом между обеими сторонами, который предполагал выход в четвертьфинал Чемпионата Европы. Соглашение с тренером не будет продлено", - говорится в заявлении Королевского футбольного союза Нидерландов.
"В ожидании оценки своей работы я решил не продолжать работу в качестве тренера национальной сборной. Цель не была достигнута, это понятно.
Когда мне предложили стать тренером сборной в 2020 году, я подумал, что это большая честь и вызов, но также знал о давлении, которое будет оказываться на меня с того момента, как меня назначили на должность.
Это давление только усиливается сейчас, и это не здоровая ситуация ни для меня, ни для команды в преддверии важных матчей для нидерландского футбола в квалификации чемпионата мира.
Я хочу поблагодарить всех, конечно же, болельщиков и игроков. Мои комплименты также руководству, которое создало хороший климат здесь, на территории нашей базы", - прокомментировал свой уход де Бур.
- На групповом этапе Евро-2020 Нидерланды поочередно обыграли Украину, Австрию и Северную Македонию.
- В 1/8 финала команда де Бура проиграла Чехии и завершила выступление на турнире.