Соперник сборной Украины на Евро-2020 остался без тренера: не выполнил задачу на турнир

Соперник сборной Украины на Евро-2020 остался без тренера: не выполнил задачу на турнир

Имя нового наставника команды пока не объявили.

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур после неудачного выступления на Евро-2020 покинул занимаемый пост.

" Франк де Бур объявил, что не намерен продолжать работу, что также предусмотрено контрактом между обеими сторонами, который предполагал выход в четвертьфинал Чемпионата Европы. Соглашение с тренером не будет продлено ", - говорится в заявлении Королевского футбольного союза Нидерландов.

"В ожидании оценки своей работы я решил не продолжать работу в качестве тренера национальной сборной. Цель не была достигнута, это понятно.

Когда мне предложили стать тренером сборной в 2020 году, я подумал, что это большая честь и вызов, но также знал о давлении, которое будет оказываться на меня с того момента, как меня назначили на должность.

Это давление только усиливается сейчас, и это не здоровая ситуация ни для меня, ни для команды в преддверии важных матчей для нидерландского футбола в квалификации чемпионата мира.

Я хочу поблагодарить всех, конечно же, болельщиков и игроков. Мои комплименты также руководству, которое создало хороший климат здесь, на территории нашей базы", - прокомментировал свой уход де Бур.

На групповом этапе Евро-2020 Нидерланды поочередно обыграли Украину , Австрию и Северную Македонию .

, и . В 1/8 финала команда де Бура проиграла Чехии и завершила выступление на турнире.

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