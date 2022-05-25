Соперник сборной Украины объявил состав на стартовые матчи Лиги наций

Сборная Армении, являющаяся соперником украинцев в Лиге наций-2022/23, назвала состав на июньские поединки турнира.

Главный тренер команды Армении Хоакин Капаррос вызвал на подготовку к стартовым встречам нового розыгрыша Лиги наций 29 футболистов.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении.

Отметим, что поединок между сборными Украины и Армении состоится 11 июня в польском городе Лодзь на Муниципальном стадионе ЛКС, который вмещает 18 тысяч зрителей.

Первый матч в новом сезоне Лиги наций армяне проведут 4 июня, когда примут сборную Ирландии.

Состав сборной Армении:

Вратари: Давид Юрченко ("Алашкерт"), Арсен Бегларян ("Урарту"), Станислав Бучнев ("Пюник"), Генри Авагян ("Нораванк").

Защитники: Вараздат Ароян ("Кадис", Испания), Оганес Амбарцумян ("Анортосис", Кипр), Камо Оганесян ("Астана", Казахстан), Айк Ишханян, Арман Оганесян (оба - "Пюник"), Тарон Восканян ("Алашкерт" "), Грайр Мкоян ("Арарат"), Степа Мкртчян (ЦСКА), Жоао Жорди Монрой Арарат ("Ноa"), Жирайр Маргарян ("Урарту").

Полузащитники: Эдуард Сперцян ("Краснодар", Россия), Хорен Байрамян ("Ростов", Россия), Эдгар Бабаян ("Вайле", Дания), Тигран Барсегян ("Слован", Словакия), Ваган Бичахчан ("Погонь", Польша) ), Соломон Удо, Вбеймар Ангуло (оба - "Арарат-Армения"), Артак Григорян ("Алашкерт"), Оганес Арутюнян, Артак Дашян (оба - "Пюник"), Рудик Мкртчян, Эдгар Малакян (оба - "Арарат"), Артур Серобян (ЦСКА).

Нападающие: Лукас Селараян ("Коламбус Крю", США), Саркис Адамян ("Брюгге", Бельгия).

Напомним, в группе B1 Лиги наций-2022/23 сборная Украины сыграет против Ирландии, Армении и Шотландии. Победитель квартета поднимется в Лигу А цикла-2024/2025, аутсайдер - отправится в Лигу С.

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