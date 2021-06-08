Соперник сборной Украины потерял звездного футболиста перед стартом Евро-2020

Донни ван де Бек не поможет Нидерландам на первенстве континента.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" сборной Нидерландов Донни ван де Бек пропустит Чемпионат Европы-2020 из-за травмы.

Об этом официально сообщила пресс-служба "Оранжевых". Главный тренер голландцев Франк де Бур решил, что не будет никого вызывать на замену 24-летнему хавбеку.

Donny van de Beek misses EURO 2020

Van de Beek has to let the European Championship pass by. The midfielder is struggling with an injury. As a result, he is not available in time for EURO 2020. Frank de Boer will not call a replacement for Van de Beek.

Get well soon, Donny! — OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2021

Ван де Бек в прошлом сезоне сыграл 19 матчей в АПЛ. Он вызывается в сборную с 2017 года. Всего Донни сыграл за национальную команду 19 матчей и забил три гола.

Команда Нидерландов является первым соперником сборной Украины на Евро-2020. Поединок Нидерланды - Украина состоится 13 июня на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме, начало - в 22:00 по киевскому времени. К сожалению, украинских болельщиков не пустят на матч.

Также украинцы на групповом этапе проведут два матча в Бухаресте (Румыния): 17 июня с Северной Македонией и 21 июня с Австрией. Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре обладателя лучших третьих мест выйдут в плей-офф.

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

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