Соперник сборной Украины в отборе на Евро-2024 объявил о назначении нового тренера

Итальянский специалист Микеле Марколини стал главным тренером национальной сборной Мальты по футболу.

Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации футбола Мальты.

Контракт с 47-летним итальянцем будет действовать до конца 2024 года.

Марколини до мая прошлого года тренировал итальянский "Альбинолефе". До этого был вождем разнообразных команд низших дивизионов — "Авеллино", "Алессандрия", "Новара", а самой известной из них был "Кьево".

Напомним, что сборная Мальты сыграет в одной группе из Украины в отборе на Евро-2024.

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