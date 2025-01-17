Соперник сборной Украины в плей-офф за выход в элиту Лиги наций уволил главного тренера

Доменико Тедеско уволен с поста главного тренера сборной Бельгии, которая является соперником сборной Украины в плей-офф за право играть в элитном дивизионе Лиги наций.

Об этом сообщается на официальном сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под его руководством команда провела 24 матча, в которых одержала 12 побед. Вместе с ним бельгийцы дошли до 1/8 финала Евро-2024 и заняли третье место в своей группе Дивизиона А Лиги наций, из-за чего попали в переходные матчи.

По информации ряда СМИ, кандидатами на пост нового главного тренера сборной Бельгии являются Эрик тен Хан, Марк ван Боммел, Тьерри Анри и Руди Гарсия.

Матчи Украины против Бельгии за место в элите Лиги наций состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Первая встреча будет номинально домашней для украинцев.

Победитель двухматчевого противостояния между сборными Украины и Бельгии получит место в Лиге А, а проигравшая команда проведет следующий розыгрыш турнира в Лиге В.

Напомним, сборная Украины с 8 очками заняла второе место в своем квартете Дивизиона B и вышла в плей-офф за право повыситься в классе. Выиграла эту группу Чехия (11 баллов), которая сразу поднялась в элитный дивизион Лиги наций. Грузия (7 пунктов) стала третьей и сыграет с Арменией в плей-офф за сохранении прописки в Дивизионе B. Албания (7 очков) заняла последнюю позицию и вылетела в Дивизион C.

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