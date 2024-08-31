Соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов досрочно расторг контракт с украинским футболистом

"Аталанта" объявила о расторжении контракта с украинским полузащитником Виктором Коваленко.

Как сообщается на официальном сайте "бергамасков", стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества. Соглашение 28-летнего хавбека было рассчитано до лета 2025-го.

"Аталанта" купила Коваленко у донецкого "Шахтера" зимой 2021 года за 700 тысяч евро. За клуб из города Бергамо украинец провел всего один матч.

"Бергамаски" отдавали Коваленко в аренду в "Специю" и "Эмполи". В прошлом сезоне Виктор провел 17 матчей за "Эмполи", отличившись 2 забитыми мячами и одной голевой передачей.

Отметим, что "Аталанта" станет одним из соперников "Шахтера" в основном раунде Лиги чемпионов-2024/25, который будет разыгран уже в новом формате.

Также "Аталанта" является действующим победителем Лиги Европы, где в финале разгромила леверкузенский "Байер" (3:0).

Как сообщалось, летом этого года дом Коваленко разрушила российская ракета в момент, когда там находилась его мать.

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