Соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов устроил разгром в сверхпринципиальном шотландском дерби

В субботу, 3 сентября, в рамках 6-го тура чемпионата Шотландии состоялось Old Firm Derby, в котором "Селтик" принимал на собственном поле "Рейнджерс".

Главное противостояние шотландского футбола завершилось разгромной победой "кельтов", отгрузивших сопернику четыре "сухих" мяча - 4:0 .

Еще в первом тайме "Селтик" порадовал своих болельщиков тремя голами. Дублем отличился Лиэль Абада, еще один мяч забил Жота. На 78-й минуте точку в матче поставил Дэвид Тернбул.

Одержав шесть побед в шести стартовых играх, "Селтик" с 18 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Шотландии. "Рейнджерс" занимает второе место, имея 13 баллов в своем активе.

Уже во вторник, 6 сентября, "кельты" стартуют в групповом раунде Лиги чемпионов домашним поединком против действующего обладателя трофея - мадридского "Реала". В тот же день "Шахтер" на выезде встретится с немецким "Лейпцигом".

Первый очный матч "Шахтер" и "Селтик" проведут 14 сентября в рамках 2-го тура ЛЧ.

Напомним, что в прошлом туре "Селтик" в национальном первенстве на выезде поиздевался над "Данди Юнайтед" (0:9).

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