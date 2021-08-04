Одна из сильнейших европейских сборных сменила тренера: команду в третий раз возглавил титулованный специалист

Одна из сильнейших европейских сборных сменила тренера: команду в третий раз возглавил титулованный специалист

Контракт подписан до конца 2022 года.

Новым главным тренером сборной Нидерландов, которую после неудачного выступления на Чемпионате Европы-2020 оставил Франк де Бур, стал ее бывший наставник Луи ван Гал.

69-летний специалист подписал контракт с Королевским футбольным союзом своей страны до конца 2022 года. Таким образом, он будет руководить командой на Чемпионате мира в Катаре, который пройдет с 21 ноября до 18 декабря 2022 года.

Ассистентами нового тренера будут Данни Блинд, Франс Хук и Хенк Фрейзер.

Ван Гал уже дважды возглавлял сборную Нидерландов - с 2000 по 2001 и с 2012 по 2014 год. Под его руководством "оранжевые" становились третьими на Чемпионате мира-2014.

На групповом этапе Евро-2020 Нидерланды поочередно обыграли Украину , Австрию и Северную Македонию .

, и . В 1/8 финала команда де Бура проиграла Чехии и завершила выступление на турнире.

и завершила выступление на турнире. Ван Гал за тренерскую карьеру выиграл 20 трофеев со своими командами. В 1995 году он привел амстердамский "Аякс" к победе в Лиге чемпионов.

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