Соперник забил почти с центра поля: "Арсенал" с Зинченко в серии пенальти вылетел из Лиги Европы (видео)

Команда Микеля Артеты в чрезвычайно напряженном поединке проиграла "Спортингу".
Лондонский "Арсенал" уступил лиссабонскому "Спортингу" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а серии пенальти триумфовала португальская команда.
"Канониры" повели в счете на 19-й минуте. Гранит Джака добил мяч в сетку ворот "львов" после того, как Антонио Адан парировал удар Габриэла Мартинелли.
Однако на 62-й минуте гости сумели отыграться. Педру Гонсалвеш практически с центра поля забросил мяч за воротничок Аарону Ремсдейлу после обрезки от Джаки.
В основное время команды больше не забивали – 1:1. Поскольку первый поединок соперников в Португалии завершился боевой ничьей (2:2), игра перешла в экстра-таймы.
На 118-й минуте лиссабонцы остались в меньшинстве – Мануэль Угарте заработал вторую желтую карточку.
Два тайма по 15 минуты также не определили сильнейшего. А вот в серии пенальти точнее оказались футболисты лиссабонского клуба.
Украинский защитник "пушкарей" Александр Зинченко, гол которого признали лучшим в "Арсенале" по итогам февраля, вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы запланирована на пятницу, 17 марта.
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