Соперник заболел: поединок непобедимого украинского боксера, который является "наследником" Кличко, отменен

Поединок украинского супертяжеловеса Виктора Вихриста против боснийца Аднана Редзовича не состоится.

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Вихрист не выйдет на ринг 13 августа.

Об этом сообщает Luckypunch.net.

30-летний украинец должен сразиться с 45-летним Аднаном Редзовичем в Гамбурге, но боснец заболел.

Новый соперник и новая дата боя для Вихриста пока неизвестны. Однако отмечается, что украинец должен выйти на ринг через несколько недель.

Свой последний бой Вихрист провел в ночь на 2 января, когда победил техническим нокаутом во втором раунде представителя Грузии — Яго Киладзе. Для Вихриста победа над Киладзе стала 9-й на профессиональном ринге (7 — нокаутом) в 9 поединках.

Отметим, что на ивенте в Гамбурге состоится бой другого украинского супертяжеловеса – Игоря Шевадзуцкого.

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