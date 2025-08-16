- Дата публикации
-
Соперник заработал два удаления: "Барселона" разгромной победой стартовала в Ла Лиге (видео)
"Сине-гранатовые" уверенно обыграли "Мальорку" на старте чемпионата Испании.
"Барселона" на выезде разгромила "Мальорку" в матче 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе в Пальма-де-Майорке завершился со счетом 0:3.
Уже на 7-й минуте встречи каталонцев вывел вперед Рафинья после передачи 18-летнего Ламина Ямаля. На 23-й минуте преимущество "сине-гранатовых" укрепил Феррана Торрес.
Еще до перерыва арбитр удалил с поля двух игроков "Мальорки". На 33-й минуте вторую желтую карточку получил Ману Морланес, а на 39-й минуте Ведат Мурики заработал прямую красную за то, что влетел ногой в голову голкиперу "блаугранас" Хоану Гарсии.
В конце матча подопечные Ханси Флика воспользовались численным преимуществом и сделали счет разгромным – на 90+4 минуте забил Ямаль. Ассистом отличился Гави.
Обзор матча "Мальорка" – "Барселона"
Во втором туре действующий чемпион Ла Лиги 23 августа в гостях сыграет против новичка элитного дивизиона "Леванте", а "Мальорка" в тот же день примет "Сельту".