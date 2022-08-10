Соперник "Зари" в Лиге конференций за день до матча объявил о назначении нового тренера

Румынский клуб "Университатя" накануне ответного поединка 3-го отборочного ранда Лиги конференций сезона-2022/23 назначил нового главного тренера команды.
"Университатя" Крайова сменила главного тренера команды. Им стал местный специалист Мирел Редой.
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Контракт с Редоем рассчитан до 2024 года. Мирел сменил Ласло Балинта, руководившего командой с июня.
Его последним местом работы была румынская Олимпия. До этого он с 2019 по 2021 год возглавлял сборную Румынии, с которой провел 8 матчей.
Дебют специалиста состоится уже завтра, 11 августа. Под руководством Редоя "Университатя" встретится с луганской "Зарей" в ответном поединке 3-го отборочного ранда Лиги конференций сезона-2022/23. Онлайн-трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.
Напомним, что первый матч между луганчанами и "бронзовым" призером Чемпионата Румынии состоялся 4 августа в Польше и завершился минимальной победой украинского коллектива со счетом 1:0.
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