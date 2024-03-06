Соперника арестовали: бой непобедимого украинского супертяжеловеса сорвался в последний момент

Поединок украинского боксера супертяжелого веса Владислава Сиренко с американским боксером Деоном Ронни Гейлом был отменен.

Шестираундовый бой должен был состояться 5 марта на арене Texas Troubadour Theatre в Нэшвилле (США). Однако, по словам украинца, Гейла арестовала полиция, когда тот направлялся на арену. Причина остается неизвестной.

"Соперника арестовали до того, как он приехал на бой. Да, такого в моем опыте еще не было. Но бой сделаем. Чуть позже. Пока работаем над этим.

Очень много проблем было с этим боем. И все решалось в последний момент. Я до последнего не знал, буду боксировать или нет. Только в день боя в 14:00 я точно узнал, что поединок не состоится", – сказал Сиренко в комментарии vRINGe.

Отметим, что Сиренко последний раз выходил в ринг еще в декабре 2021 года, когда защитил чемпионский пояс WBC Asia в супертяжелом весе в поединке против другого украинца Андрея Руденко.

В послужном списке 29-летнего Владислава 19 побед (16 – нокаутом) в 19 поединках на профиринге.

Напомним, летом 2022 года Сиренко продал чемпионский пояс ради сирот, мать которых убили российские оккупанты.

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