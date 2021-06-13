Соперники Украины по группе: сборная Австрии вырвала победу у Северной Македонии в матче Евро-2020

Команды порадовали острой и результативной игрой.
Сборная Австрии победила команду Северной Македонии в матче первого тура группы C Чемпионата Европы-2020. Встреча в Бухаресте на "Национальном стадионе" завершилась со счетом 3:1.
Первый мяч в игре был забит уже на 18-й минуте. Штефан Лайнер на дальней штанге замкнул навес с левого фланга от Марселя Забитцера.
Через 10 минут счет стал равным. Горан Пандев забил первый гол своей сборной в истории Чемпионатов Европы, подловив ошибку вратаря австрийцев Даниэля Бахманна и отправив мяч в пустые ворота.
После перерыва шансы забить имели обе команды, но удачливее оказались подопечные Франко Фоды. На 78-й минуте Давид Алаба выполнил передачу во вратарскую соперника, где Михаэль Грегорич опередил голкипера сборной Северной Македонии Столе Дмитриевски и вывел свою команду вперед.
На 90-й минуте Марко Арнаутович поставил точку в матче.
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- Австрия и Северная Македония выступают в группе C, где их соперниками также являются команды Украины и Нидерланды.
- В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.