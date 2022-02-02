Соперники уже волнуются: Усик показал, как мастерски пробивает головой (видео)

Чемпион мира по боксу продемонстрировал свои футбольные навыки.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Александр Усик готовится к футбольному дебюту с командой Первой лиги "Полесьям" на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Во время первой тренировки с житомирской командой боксер показал, как умеет пробивать головой.

Главный тренер одесского "Черноморца", с которым "Полесье" встретится в рамках турнира Winter Cup 2022, Роман Григорчук отреагировал на то, что Усик будет играть за команду соперников.

"Это интересно. Хорошо, что он на поле будет играть в футбол, а не будет заниматься непосредственно своим видом спорта. Тогда было бы сложнее (смеется). Думаю, что арбитр перед матчем предупредит Усика, чтобы он не стал нервничать. А если серьезно, так я с большим уважением отношусь к этому великому боксеру. Александр Усик — выдающийся спортсмен. Рад познакомиться с ним", — отметил Григорчук в комментарии Meta-ratings.com.ua.

В составе "Полесья" Усик примет участие в турнире Winter Cup 2022, который пройдет в турецком Билеке с 3 по 12 февраля. Также на турнире сыграют "Верес", "Черноморец" и харьковский "Металлист".

В первом матче Winter Cup 2022, который состоится 3 февраля, "Полесье" сыграет с "Вересом".

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