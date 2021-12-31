Сопротивлялся и получил повреждения: звезду "Манчестер Сити" ограбили (фото)

У Жоау Канселу отняли все драгоценности на глазах его семьи.

Защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу стал жертвой грабителей.

Об этом сообщил сам футболист в своем Instagram.

Отмечается, что четыре злоумышленника напали на Канселу, в результате чего отняли у него все драгоценности.

instagram.com/433/

"К сожалению, сегодня на меня напали четверо трусов, которые ранили меня и пытались ранить мою семью. Вот что происходит, когда сопротивляешься. Они забрали все мои украшения и оставили мое лицо в таком состоянии."

Я не знаю, как можно быть такими подлыми. Самое важное для меня – это моя семья. К счастью, с ней все хорошо. После стольких препятствий в моей жизни это еще одно, которое я преодолею. Крепкий и сильный, как обычно, — написал Канселу.

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