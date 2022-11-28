Соратнику Павелко избрали меру пресечения: Записоцкий окажется за решеткой

Суд избрал меру пресечения генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрию Записоцкому.
Генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому избрали меру пресечения по делу об исчезновении миллиона евро во время строительства завода искусственных покрытий для футбольных полей.
Дело рассматривал Печерский суд города Киева.
Судья Литвинова назначила Юрию Записоцкому арест до 23 января 2023 года или залог в размере 9,8 млн. гривен.
Интересно, что зарплата генерального секретаря УАФ – полмиллиона гривен в месяц. Ранее он уже получил меру пресечения по другому уголовному делу, связанному с растратой почти 4 млн евро, полученных в свое время ФФУ от УЕФА на развитие детского футбола.
Уже завтра утром (в 9:30 29.11.2022 года) в Печерском суде ждут Андрея Павелко. По этому же делу президенту Украинской ассоциации футбола должны избрать меру пресечения. Заседание будет открыто для журналистов.
Отметим, что Печерский суд Киева должен был избрать меру пресечения президенту УАФ Андрею Павелко и генеральному секретарю Юрию Записоцкому еще 25 ноября. Но "удивительным образом" стало известно о заминировании здания суда.
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