Сорвал битву взглядов: Фьюри демонстративно отказался смотреть в глаза Усику (видео)

"Цыганский король" принципиально не стал поворачиваться лицом в сторону украинца.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проигнорировал дуэль взглядов с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

Это произошло в четверг, 16 мая, после финальной пресс-конференции, посвященной грядущему объединительному бою.

Украинец подошел к британцу в ожидании битвы взглядов. Однако Фьюри демонстративно отказался смотреть в глаза Усику. "Цыганский король" развернулся к публике и все время смотрел в сторону зрителей, жестикулируя и кивая головой.

Усика это не смутило. Несмотря на поведение британца, украинский боксер пристально смотрел на своего соперника, не сводя с него глаз.

Два очень различных подхода к всему face-off от Александра Usyk and Tyson Fury #FuryUsyk | Среда | @boxingontnt | #RiyadhSeason pic.twitter.com/M5x3xjWbwB — Queensberry Promotions (@Queensberry) May 16, 2024

Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на другую дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что победителя боя Усик – Фьюри лишат одного из чемпионских поясов.

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