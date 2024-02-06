Сорвал бой против Усика: спарринг-партнер Фьюри рассказал, как нанес ему рассечение

Хорватский боксер супертяжелого веса Агрон Смакичи рассказал, как во время спарринга нанес рассечение обладателю титула WBC Тайсону Фьюри, из-за чего его бой против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика был отложен.

Смакичи, в послужном списке которого 20 побед (18 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге, заявил, что ненамеренно травмировал "Цыганского короля".

"К сожалению, это плохая новость, потому что я сорвал величайшую битву, но это не было намеренно. Да, я сказал, что не жалею об этом. Я выбросил удар. Я почувствовал, что наношу удар, но он потянул вперед мою руку, и возможно, я задел его локтем, но я не делал этого специально.

Я провел в лагере Фьюри две недели. Мы провели 3 или 4 спарринга по 3-4 раунда. Он постоянно менял спарринг-партнеров. Я спросил у ШугарХилла Стюарда, как мне спарринговать. Он ответил, чтобы я боксировал так, как считаю нужным. Поэтому я старался много двигаться, как Усик, уклоняться от ударов, бить по корпусу. Я профессионально занимался борьбой, поэтому я хорош в ней.

Думаю, что все было отлично. Я не могу сказать, что Фьюри был не в форме, как пишут некоторые люди", – сказал Смакичи в интервью iFL TV.

Поединок Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля, однако из-за травмы британца его перенесли на 18 мая . Место проведения боя не изменилось – боксеры сойдутся в ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Чтобы избежать еще одного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-нибудь из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Напомним, победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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