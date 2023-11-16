Сошлись лбами: Усик и Фьюри устроили толкотню во время дуэли взглядов (видео)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри провели дуэль взглядов на пресс-конференции в Лондоне, где было официально объявлен бой за звание "абсолюта".

"Цыганский король" начал бодать Усика головой, на что Александр ответил тем же. Таким образом, украинец и британец потолкались лбами. Чтобы дело не дошло до драки, промоутерам пришлось разнимать боксеров.

FOR THE HEAVYWEIGHT CROWN FOR LEGACY.



We've officially entered the Ring of Fire. #FuryUsyk pic.twitter.com/zSqiDbgvIc — Top Rank Boxing (@trboxing) November 16, 2023

Отметим, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Объединительный бой между украинцем и британцем планировали провести 23 декабря 2023 года, но его перенесли из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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