ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
40
Время на прочтение
1 мин

"Соскучился по работе": Маркевич намекнул на готовность возглавить сборную Украины

Мирон Богданович является одним из главных кандидатов на пост наставника "сине-желтых".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Мирон Маркевич

Мирон Маркевич / © ФК Карпаты

Бывший главный тренер "Металлиста" и "Днепра", легендарный Мирон Маркевич заявил, что готов вернуться к работе.

Об этом 75-летний специалист сообщил в эфире УПЛ ТВ.

"Есть ли силы работать? Все у меня нормально. Конечно, соскучился по работе, ведь почти 40 лет занимался этим", — сказал Маркевич.

Отметим, что Мирон Богданович является одним из главных кандидатов на пост главного тренера сборной Украины после ухода Сергея Реброва.

По данным СМИ, Украинская ассоциация футбола (УАФ) сейчас выбирает между Маркевичем и итальянцем Андреа Мальдерой, который с 2016 по 2021 год работал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины.

Последним местом работы Маркевича были львовские "Карпаты", которые он покинул в июле 2024 года.

Маркевич уже возглавлял сборную Украины 2010 года, проведя на пссту только четыре матча, в которых команда не потерпела ни одного поражения.

Тогда Маркевич совмещал работу в национальной команде и харьковском "Металлисте". В августе 2010 года он ушел в отставку с поста главного тренера сборной из-за несогласия с решением Федерации футбола Украины о лишении "Металлиста" 9 очков за якобы договорной матч против "Карпат".

Ранее сообщалось, что Ребров дал первый комментарий после ухода из сборной Украины.

Также мы рассказывали, что президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал уход Реброва из сборной Украины.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
40
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie