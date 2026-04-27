"Соскучился по работе": Маркевич намекнул на готовность возглавить сборную Украины

Бывший главный тренер "Металлиста" и "Днепра", легендарный Мирон Маркевич заявил, что готов вернуться к работе.

Об этом 75-летний специалист сообщил в эфире УПЛ ТВ.

"Есть ли силы работать? Все у меня нормально. Конечно, соскучился по работе, ведь почти 40 лет занимался этим", — сказал Маркевич.

Отметим, что Мирон Богданович является одним из главных кандидатов на пост главного тренера сборной Украины после ухода Сергея Реброва.

По данным СМИ, Украинская ассоциация футбола (УАФ) сейчас выбирает между Маркевичем и итальянцем Андреа Мальдерой, который с 2016 по 2021 год работал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины.

Последним местом работы Маркевича были львовские "Карпаты", которые он покинул в июле 2024 года.

Маркевич уже возглавлял сборную Украины 2010 года, проведя на пссту только четыре матча, в которых команда не потерпела ни одного поражения.

Тогда Маркевич совмещал работу в национальной команде и харьковском "Металлисте". В августе 2010 года он ушел в отставку с поста главного тренера сборной из-за несогласия с решением Федерации футбола Украины о лишении "Металлиста" 9 очков за якобы договорной матч против "Карпат".

