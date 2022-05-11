Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира за 2022 год: кто вошел в топ-10

Издание Sportico опубликовало список топ-10 оплачиваемых спортсменов мира за последний год.
При составлении рейтинга учитывались доходы спортсменов за последние 12 месяцев. В нем представлены только спортсмены, которые еще не завершили карьеру.
В рейтинге Sportico принимались во внимание все источники доходов спортсменов (призовые, спонсорские контракты и другие).
Возглавил рейтинг баскетболист "Лос-Анджелес Лэйкерс" Леброн Джеймс. За последний год он заработал 126,9 млн долларов, 90 миллионов из которых - за неспортивную деятельность.
На втором месте расположился форвард ПСЖ Лионель Месси - 122 млн долларов. Аргентинец обошел своего извечного соперника португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (115 млн долларов).
Отметим, что рейтинг спортсменов по неспортивным доходам возглавляет Леброн Джеймс. А вот лидером по спортивным доходам является мексиканский боксер Сауль Альварес - 84 млн долларов он получил от призовых или зарплаты и только 5 млн долларов составил его неспортивный доход.
Всего в десятку рейтинга попали четыре баскетболиста, три футболиста, по одному представителю имеют бокс, теннис и гольф.
Топ-10 высокооплачиваемых спортсменов 2022 года по версии Sportico
1. Леброн Джеймс (баскетбол) – 126,9 млн долларов
2. Лионель Месси (футбол) – 122 млн долларов
3. Криштиану Роналду (футболу) – 115 млн долларов
4. Неймар (футбол) – 103 млн долларов
5. Сауль Альварес (бокс) – 89 млн долларов
6. Стефен Карри (баскетбол) – 86,2 млн долларов
7. Кевин Дюрант (баскетбол) – 85,9 млн долларов
8. Роджер Федерер (теннис) – 85,7 млн долларов
9. Джеймс Гарден (баскетбол) – 76 млн долларов
10. Тайгер Вудс (гольф) – 73,5 млн долларов
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинские баскетболисты пробились в полуфинал Дефлимпиады.
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