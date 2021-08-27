Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций: с кем сыграет "Заря"

Основной раунд третьего по престижности еврокубка стартует 16 сентября.
В пятницу, 27 августа, в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций сезона-2021/22.
Своих соперников в основной сетке турнира узнали 32 команды, которые были разбиты на восемь групп. Среди участников группового раунда оказался лишь один представитель Украины - луганская "Заря".
Подопечные Виктора Скрипника в основной сетке турнира сыграют против римской "Ромы", софийского ЦСКА и "Буде-Глимта" (Норвегия).
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций
|группа A
|группа B
|ЛАСК (Австрия)
|Гент (Бельгия)
|Маккаби Тель-Авив (Израиль)
|Партизан (Сербия)
|Алашкерт (Армения)
|Флора (Эстония)
|ХИК (Финляндия)
|Анортосис (Кипр)
|группа C
|группа D
|Рома (Италия)
|АЗ (Нидерланды)
|Заря (Украина)
|Клуж (Румыния)
|ЦСКА (Болгария)
|Яблонец (Чехия)
|Буде-Глимт (Норвегия)
|Раннерс (Дания)
|группа E
|группа F
|Славия (Чехия)
|Копенгаген (Дания)
|Фейеноорд (Нидерланды)
|ПАОК (Греция)
|Унион (Германия)
|Слован (Чехия)
|Маккаби Хайфа (Израиль)
|Линкольн (Гибралтар)
|группа G
|группа H
|Тоттенхэм (Англия)
|Базель (Швейцария)
|Ренн (Франция)
|Карабах (Азербайджан)
|Витесс (Нидерланды)
|Кайрат (Казахстан)
|Мура (Словения)
|Омония (Кипр)
- Первые матчи группового этапа Лиги конференций будут сыграны 16 сентября, заключительные - 9 декабря.
- В 1/16 финала турнира выйдут восемь команд, которые займут вторые места в каждом квартете. Там они встретятся с соперниками, которые финишируют третьими в группах Лиги Европы.
- Победители квартетов попадут сразу в 1/8 финала.
Накануне "Заря" в голевой перестрелке уступила австрийскому "Рапиду" и вылетела в Лигу конференций.