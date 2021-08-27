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Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций: с кем сыграет "Заря"

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Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций: с кем сыграет "Заря"

Официальный сайт УЕФА

Основной раунд третьего по престижности еврокубка стартует 16 сентября.

В пятницу, 27 августа, в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций сезона-2021/22.

Своих соперников в основной сетке турнира узнали 32 команды, которые были разбиты на восемь групп. Среди участников группового раунда оказался лишь один представитель Украины - луганская "Заря".

Подопечные Виктора Скрипника в основной сетке турнира сыграют против римской "Ромы", софийского ЦСКА и "Буде-Глимта" (Норвегия).

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций

группа A группа B
ЛАСК (Австрия) Гент (Бельгия)
Маккаби Тель-Авив (Израиль) Партизан (Сербия)
Алашкерт (Армения) Флора (Эстония)
ХИК (Финляндия) Анортосис (Кипр)
группа C группа D
Рома (Италия) АЗ (Нидерланды)
Заря (Украина) Клуж (Румыния)
ЦСКА (Болгария) Яблонец (Чехия)
Буде-Глимт (Норвегия) Раннерс (Дания)
группа E группа F
Славия (Чехия) Копенгаген (Дания)
Фейеноорд (Нидерланды) ПАОК (Греция)
Унион (Германия) Слован (Чехия)
Маккаби Хайфа (Израиль) Линкольн (Гибралтар)
группа G группа H
Тоттенхэм (Англия) Базель (Швейцария)
Ренн (Франция) Карабах (Азербайджан)
Витесс (Нидерланды) Кайрат (Казахстан)
Мура (Словения) Омония (Кипр)
  • Первые матчи группового этапа Лиги конференций будут сыграны 16 сентября, заключительные - 9 декабря.
  • В 1/16 финала турнира выйдут восемь команд, которые займут вторые места в каждом квартете. Там они встретятся с соперниками, которые финишируют третьими в группах Лиги Европы.
  • Победители квартетов попадут сразу в 1/8 финала.

Накануне "Заря" в голевой перестрелке уступила австрийскому "Рапиду" и вылетела в Лигу конференций.

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