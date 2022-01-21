Состояние известного футбольного агента значительно ухудшилось — СМИ

Он продолжает находиться в реанимации.

Один из самых влиятельных футбольных агентов мира Мино Райола продолжает в тяжелом состоянии в больнице Сан-Раффаэле в Милане.

Об этом сообщает Bild.

Врачи отчитываются, что у 54-летнего агента заметно ухудшилось состояние. Еще несколько недель назад Мино было госпитализировано из-за проблем с легкими. В агентстве итальянца ранее заявляли, что никакой угрозы для здоровья Мино нет, и он проходит обычные медицинские процедуры.

Впрочем, как выяснилось, Райолу 12 января госпитализировали и провели экстренную операцию. После хирургического вмешательства агент находится под наблюдением врачей в лечебном учреждении. О характере операции и каких проблемах со здоровьем у агента не сообщается.

Райола представляет таких звезд мирового футбола, как Златан Ибрагимович ("Милан"), Эрлинг Холланд ("Боруссия" Дортмунд), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") и многих других.

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