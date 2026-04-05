Состояние здоровья Луческу ухудшилось: появилась новая информация из больницы

Мирча Луческу / © ФК Шахтер

Состояние здоровья выдающегося румынского тренера Мирчи Луческу ухудшилось.

Об этом утром 5 апреля сообщили представители Университетской больницы неотложной помощи Бухареста, пишет GSP.

Луческу, который 3 апреля перенес острый инфаркт миокарда, был срочно переведен в отделение интенсивной терапии.

"Субботним вечером у пациента повторились серьезные аритмии, которые своевременно лечила очередная кардиологическая бригада. В воскресенье ночью аритмии стали тяжелыми и не реагировали на лечение, что требовало перевода в отделение интенсивной терапии", — говорится в официальном сообщении больницы.

На больничной койке Луческу находится под постоянным наблюдением медиков. В больницу прибыли его жена Нели и внучка Марила, дочь Рэзвана Луческу.

По сообщениям врачей, после инфаркта пятничным утром Луческу было необходимо провести три реанимационные процедуры и установить пятый стент для восстановления проходимости коронарных артерий. Дополнительно производилась ангиография для проверки состояния сосудов.

Медики призвали общественность уважать конфиденциальность пациента и его семьи и будут сообщать об изменениях в состоянии здоровья тренера при необходимости.

Позже румынский журналист Эммануэль Рошу сообщил, что Луческу ввели в состояние искусственной комы.

"Мирча Луческу был введен в искусственную кому после очередной тяжелой аритмии. Он находится в отделении интенсивной терапии. Молимся за него", — написал Рошу в соцсети X.

Напомним, Луческу потерял сознание во время технического совещания перед утренней тренировкой сборной Румынии за несколько дней до товарищеского матча со Словакией, который состоялся 31 марта. После оказания медиками первой помощи его госпитализировали в одну из больниц Бухареста.

Сообщалось, что тренеру установят дефибриллятор для регулирования ритма сердцебиения.

2 апреля Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии.

26 марта сборная Румынии в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира-2026 проиграла Турции (0:1), потеряв шансы попасть на Мундиаль.

